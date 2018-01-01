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Підводимо підсумки
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- Категорія: Спортивна сторінка
- Опубліковано: П'ятниця, 12 червня 2020, 11:02
Шостого червня відбувся останній тур відкритої першості м.Бахмач з мініфутболу. У вищій лізі все було відомо заздалегідь, а у першій визначалася доля третього місця. Першими зіграли ДЮСШ і Корпус. Вихованці спортшколи впевнено довели, що не гаяли час на карантині і перемогли, здобувши третє місце у першій лізі.
Друга гра вже нічого не вирішувала, але команди все рівно продемонстрували результативний футбол.
Результати 19-го туру:
СК «Корпус» 2:6 ФК «ДЮСШ»
ФК «ДЮСШ-1» 5:11 ФК «Стрільники»
ФК «Піски» 5:0 ФК «POLICE»(технічна поразка)
ФК «Ветерани» 5:0 ФК «Курінь-2»(технічна поразка)
Після того, як вщухли футбольні баталії на майданчику, прийшов час довгоочікуваного нагородження. На нагородження завітав міський голова П.М.Шимко, який вже давно опікується футболом у нашому районі, а також керівник районного осередку Радикальної партії О.Ляшка - Прокопенко М.І. Гості тепло привітали учасників і переможців змагань і побажали усім здоров’я і наступних перемог.
Тож підводимо підсумки чемпіонату:
Вища ліга.
1) ФК «Молодь» (с.Курінь)
2) ФК «Ветерани» (м.Бахмач)
3) ФК «Піски» (с.Піски)
кращий воротар - Крикливий Олександр (Піски)
кращий захисник - Волошин Антон (Ветерани)
кращий нападник - Кроковний Тарас (Молодь)
Перша ліга.
1) ФК «Авангард» (м.Бахмач)
2) СК «Корпус» (м.Бахмач)
3) ФК «ДЮСШ»(м.Бахмач)
кращий воротар - Бондар Анатолій (Корпус)
кращий захисник - Стрілець Денис (ДЮСШ)
кращий нападник - Дзюба Роман (Авангард)
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