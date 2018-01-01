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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 12 червня 2020, 11:02

Шостого червня відбувся останній тур відкритої першості м.Бахмач з мініфутболу. У вищій лізі все було відомо заздалегідь, а у першій визначалася доля третього місця. Першими зіграли ДЮСШ і Корпус. Вихованці спортшколи впевнено довели, що не гаяли час на карантині і перемогли, здобувши третє місце у першій лізі.



Друга гра вже нічого не вирішувала, але команди все рівно продемонстрували результативний футбол.



Результати 19-го туру:



СК «Корпус» 2:6 ФК «ДЮСШ»

ФК «ДЮСШ-1» 5:11 ФК «Стрільники»

ФК «Піски» 5:0 ФК «POLICE»(технічна поразка)

ФК «Ветерани» 5:0 ФК «Курінь-2»(технічна поразка)



Після того, як вщухли футбольні баталії на майданчику, прийшов час довгоочікуваного нагородження. На нагородження завітав міський голова П.М.Шимко, який вже давно опікується футболом у нашому районі, а також керівник районного осередку Радикальної партії О.Ляшка - Прокопенко М.І. Гості тепло привітали учасників і переможців змагань і побажали усім здоров’я і наступних перемог.



Тож підводимо підсумки чемпіонату:



Вища ліга.

1) ФК «Молодь» (с.Курінь)

2) ФК «Ветерани» (м.Бахмач)

3) ФК «Піски» (с.Піски)

кращий воротар - Крикливий Олександр (Піски)

кращий захисник - Волошин Антон (Ветерани)

кращий нападник - Кроковний Тарас (Молодь)

Перша ліга.

1) ФК «Авангард» (м.Бахмач)

2) СК «Корпус» (м.Бахмач)

3) ФК «ДЮСШ»(м.Бахмач)

кращий воротар - Бондар Анатолій (Корпус)

кращий захисник - Стрілець Денис (ДЮСШ)

кращий нападник - Дзюба Роман (Авангард)