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Три команди - три перемоги
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- Категорія: Спортивна сторінка
- Опубліковано: П'ятниця, 19 червня 2020, 10:33
14-го червня пройшов другий тур першості Бахмацького району з футболу. І знову три команди, які грали у гостях, здобули перемоги. Три гравці отримали червоні картки і не допоможуть своїм командам у третьому турі. До вашої уваги його результати після двох турів.
Найбільше голів за два тури забили:
Ільченко Артем(Агродім-2) - 4
Мерінов Михайло(Ветерани) - 4
Ярешко Владислав(Ветерани) - 3
Олег Башук, спортивний оглядач «Порадника»
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