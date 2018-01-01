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Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 19 червня 2020, 10:33

14-го червня пройшов другий тур першості Бахмацького району з футболу. І знову три команди, які грали у гостях, здобули перемоги. Три гравці отримали червоні картки і не допоможуть своїм командам у третьому турі. До вашої уваги його результати після двох турів.



Найбільше голів за два тури забили:



Ільченко Артем(Агродім-2) - 4

Мерінов Михайло(Ветерани) - 4

Ярешко Владислав(Ветерани) - 3



Олег Башук, спортивний оглядач «Порадника»