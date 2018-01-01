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Знову гості на «висоті»
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- Категорія: Спортивна сторінка
- Опубліковано: П'ятниця, 26 червня 2020, 18:02
Минулої неділі було зіграно 3-й тур першості району з футболу. Було зафіксовано три виїзні перемоги і одна нічия. Цього туру вилучень не було. На межі дискваліфікації знаходиться гравець ФК «Курінь-2» Слухай Євген, у його «активі» три жовті картки.
Список бомбардирів збільшився після третього туру:
Ільченко Артем (Агродім-2) - 4
Мерінов Михайло (Ветерани) - 4
Шарило Олександр (Григорівка) - 4
Ярешко Владислав (Ветерани) - 3
Романченко Анатолій (Дмитрівка) - 3
Стецюк Олександр (Григорівка) - 3
Олег Башук, спортивний оглядач «Порадника»
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