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Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 26 червня 2020, 18:02

Минулої неділі було зіграно 3-й тур першості району з футболу. Було зафіксовано три виїзні перемоги і одна нічия. Цього туру вилучень не було. На межі дискваліфікації знаходиться гравець ФК «Курінь-2» Слухай Євген, у його «активі» три жовті картки.



Список бомбардирів збільшився після третього туру:



Ільченко Артем (Агродім-2) - 4

Мерінов Михайло (Ветерани) - 4

Шарило Олександр (Григорівка) - 4

Ярешко Владислав (Ветерани) - 3

Романченко Анатолій (Дмитрівка) - 3

Стецюк Олександр (Григорівка) - 3

Олег Башук, спортивний оглядач «Порадника»