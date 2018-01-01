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Новини футболу
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- Категорія: Спортивна сторінка
- Опубліковано: П'ятниця, 03 липня 2020, 09:46
28-го червня пройшов четвертий тур першості Бахмацького району з футболу.
Список бомбардирів після 4-го туру:
Ярешко Владислав (Ветерани) - 6
Мерінов Михайло (Ветерани) - 5
Ільченко Артем (Агродім-2) - 4
Конопко Олександр (Дмитрівка) - 4
Шарило Олександр (Григорівка) - 4
Михтуненко Сергій (Олімпік) - 4
Романченко Анатолій (Дмитрівка) - 4
До вашої уваги результати ігор:
і турнірна таблиця :
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