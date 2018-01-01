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Змагались під липами

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Категорія: Спортивна сторінка
Опубліковано: П'ятниця, 03 липня 2020, 11:02

Кажуть, «перший млинець комом», але наші перші змагання зі скандинавської ходьби відбулися досить успішно. Назвали їх «Гірки Кочубейського саду» «Місце проведення – мальовничий парк при садибі генерального судді лівобережної України Василя Кочубея у Батурині. Однокілометрове коло з перепадом висоти близько 20 метрів додавали додаткових навантажень. Проте тінисті алеї вікових дубів, кленів, лип захистили від пекучого сонця, самодіяльний хор пташок підбадьорював учасників, а п’янкий запах липи, що саме зацвіла, надихав на спортивні звитяги.


Дебют був вдалим для Надії Журавель, яка у своїй віковій категорії стала другою, Ніна Шумейко в напруженій конкуренції - дев’ята, а Сергій Пулінець - п’ятий в абсолюті, та перший у своїй категорії. Підтримав нас і Арсен Журавель із своїми вихованцями, та допоміг у судійстві.


Учасники спортивного дійства вдячні міській раді в особі Ірини Койди за підтримку, про що нагадуватимуть отримані у змаганнях пам’ятні призи.


Сергій Пулінець

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