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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 10 липня 2020, 09:28

З нашим земляком, головним тренером збірної України Григорієм Даньком, не зустрічався з початку введення карантину. Приємно здивувався, угледівши Григорія Володимировича в Бахмачі.



– Порушуєте режим, - з награною строгістю звернувся до тренера. – Ви ж повинні бути на зборах і заради безпеки мусите не залишати територію бази...



- Будь ласка, не продайте мене, - у свою чергу віджартувався Данько і продовжив уже серйозно. - Збиралися на два тижні на Олімпійській базі в Конча-Заспі, було 20 борців, шість тренерів, лікар і масажист. Час злетів. Тепер готуємося до наступного збору в Зарослянці в Карпатах. Спортсмени почали повертатися у звичну свою фізичну форму, то і навантаження будемо поступово підвищувати. Олімпійські Ігри перенесено на наступний рік, але у грудні відбудеться Чемпіонат Світу. До нього і готуватимемо, як юніорів, так і дорослих.



А ще раніше Київ прийматиме традиційний Міжнародний чемпіонат з боротьби. Зазвичай, змагання відбувалися влітку, тепер графік змістився, зустрічатимемо суперників на борцівському килимі у жовтні.



Спортивне життя продовжується, будемо готуватися до зустрічей із суперниками.



Борис Сєдач