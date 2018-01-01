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Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 10 липня 2020, 11:02

5 липня було зіграно 5-й тур чемпіонату Бахмацького району з футболу. Цієї неділі господарі здобули три перемоги і було зафіксовано одну нічию.



Загострилася боротьба за перші чотири місця. На сьогодні одразу шість команд теоретично мають нагоду потрапити до першої четвірки. Так що все цікаве попереду.



Результати туру і турнірна таблиця:

Список бомбардирів після 5-го туру:

Ярешко Владислав(Ветерани) - 7

Сердюк Мирослав(Дмитрівка) - 7

Мерінов Михайло(Ветерани) - 5

Ільченко Артем(Агродім-2) - 5

Конопко Олександр(Дмитрівка) - 5

Шарило Олександр(Григорівка) - 5

Михтуненко Сергій(Олімпік) - 5

Романченко Анатолій(Дмитрівка) - 5



Через перебір жовтих карток наступну гру пропускає:

Слухай Євген(Курінь-2)



Олег Башук, спортивний оглядач «Порадника»