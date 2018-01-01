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Новини футболу

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Категорія: Спортивна сторінка
Опубліковано: П'ятниця, 10 липня 2020, 11:02

 

 

 

5 липня було зіграно 5-й тур чемпіонату Бахмацького району з футболу. Цієї неділі господарі здобули три перемоги і було зафіксовано одну нічию.


Загострилася боротьба за перші чотири місця. На сьогодні одразу шість команд теоретично мають нагоду потрапити до першої четвірки. Так що все цікаве попереду.


Результати туру і турнірна таблиця:

Список бомбардирів після 5-го туру:
Ярешко Владислав(Ветерани) - 7
Сердюк Мирослав(Дмитрівка) - 7
Мерінов Михайло(Ветерани) - 5
Ільченко Артем(Агродім-2) - 5
Конопко Олександр(Дмитрівка) - 5
Шарило Олександр(Григорівка) - 5
Михтуненко Сергій(Олімпік) - 5
Романченко Анатолій(Дмитрівка) - 5


Через перебір жовтих карток наступну гру пропускає:
Слухай Євген(Курінь-2)


Олег Башук, спортивний оглядач «Порадника»

 

 

 

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