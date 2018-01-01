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Стрітбол: Спортом по недузі

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Категорія: Спортивна сторінка
Опубліковано: П'ятниця, 10 липня 2020, 11:33

Карантинні заходи суттєво поламали звичний ритм буднів міста. Зачепили вони і спортивне життя. Так було перервано турнір зі стрітболу на Кубок міського голови. Скориставшись послабленням карантинних заходів, організатор змагань - ДМК «Гармонія», за підтримки міської ради, редакції районної газети «Порадник» і колективу магазину „Кароліна” продовжили турнір, третій етап якого відбувся на баскетбольному майданчику міської школи №1 3 липня.


Перше місце виборола чоловіча команда «Олд Скул» (дорослі члени ДМК «Гармонія»). До речі, це відбулося втретє.


ІІ сходинку зайняла спортивна дружина „Перше місце” , яку склали випускники міської школи №1.


Третіми стали баскетболісти команди „Україна”.


Кращою жіночою командою виявилася дружина „Голуби”, у склад якої увійшли дівчата гімназії і першої школи.


У змаганнях 3-очкових і штрафних кидків найрезультативнішим виявився Олександр Зозуля.


Учасники змагань отримали медалі, призи і грамоти. Було випито неміряну кількість мінеральної води, що теж сприяло доброму настрою.


Сергій Кровлайдис, майстер спорту

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