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Стрітбол: Спортом по недузі
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- Категорія: Спортивна сторінка
- Опубліковано: П'ятниця, 10 липня 2020, 11:33
Карантинні заходи суттєво поламали звичний ритм буднів міста. Зачепили вони і спортивне життя. Так було перервано турнір зі стрітболу на Кубок міського голови. Скориставшись послабленням карантинних заходів, організатор змагань - ДМК «Гармонія», за підтримки міської ради, редакції районної газети «Порадник» і колективу магазину „Кароліна” продовжили турнір, третій етап якого відбувся на баскетбольному майданчику міської школи №1 3 липня.
Перше місце виборола чоловіча команда «Олд Скул» (дорослі члени ДМК «Гармонія»). До речі, це відбулося втретє.
ІІ сходинку зайняла спортивна дружина „Перше місце” , яку склали випускники міської школи №1.
Третіми стали баскетболісти команди „Україна”.
Кращою жіночою командою виявилася дружина „Голуби”, у склад якої увійшли дівчата гімназії і першої школи.
У змаганнях 3-очкових і штрафних кидків найрезультативнішим виявився Олександр Зозуля.
Учасники змагань отримали медалі, призи і грамоти. Було випито неміряну кількість мінеральної води, що теж сприяло доброму настрою.
Сергій Кровлайдис, майстер спорту
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