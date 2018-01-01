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Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 17 липня 2020, 13:29

Шостий тур розпочався 8 липня грою між командами ДЮСШ і «Авангард». Гості програли юним вихованцям спортшколи. Але не вішати носа!!! Ще багато ігор попереду і все може змінитися !!! Також, за тур до закінчення першого кола, визначилися команди, які будуть грати у вищій і першій лігах.



Після хет-трику у ворота Григорівки, у гонці бомбардирів з’явився одноосібний лідер.



Список бомбардирів після 6-го туру:

Ярешко Владислав ( «Ветерани» ) - 10

Сердюк Мирослав ( смт.Дмитрівка ) - 7

Ільченко Артем («Агродім-2» ) - 6

Шарило Олександр ( с.Григорівка) - 6

Мерінов Михайло ( «Ветерани» ) - 5

Конопко Олександр (смт.Дмитрівка ) - 5

Михтуненко Сергій ( «Олімпік» ) - 5

Романченко Анатолій ( смт.Дмитрівка ) - 5

Результати шостого туру і турнірна таблиця: