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Вирішальний тур першого кола
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- Категорія: Спортивна сторінка
- Опубліковано: П'ятниця, 17 липня 2020, 13:29
Шостий тур розпочався 8 липня грою між командами ДЮСШ і «Авангард». Гості програли юним вихованцям спортшколи. Але не вішати носа!!! Ще багато ігор попереду і все може змінитися !!! Також, за тур до закінчення першого кола, визначилися команди, які будуть грати у вищій і першій лігах.
Після хет-трику у ворота Григорівки, у гонці бомбардирів з’явився одноосібний лідер.
Список бомбардирів після 6-го туру:
Ярешко Владислав ( «Ветерани» ) - 10
Сердюк Мирослав ( смт.Дмитрівка ) - 7
Ільченко Артем («Агродім-2» ) - 6
Шарило Олександр ( с.Григорівка) - 6
Мерінов Михайло ( «Ветерани» ) - 5
Конопко Олександр (смт.Дмитрівка ) - 5
Михтуненко Сергій ( «Олімпік» ) - 5
Романченко Анатолій ( смт.Дмитрівка ) - 5
Результати шостого туру і турнірна таблиця:
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