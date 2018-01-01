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Новини бахмацького футболу

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Категорія: Спортивна сторінка
Опубліковано: П'ятниця, 24 липня 2020, 13:01

19 липня було зіграно останній тур першого кола Чемпіонату Бахмацького району з футболу серед команд вищої ліги.


У бомбардирському марафоні прибуло! У грі з ДЮСШ Ткаченко Олександр(ФК»Курінь-2) наколотив аж 7 голів і увірвався у бомбардирську суперечку.


Список бомбардирів після 7-го туру:
Ярешко Владислав (Ветерани) - 11
Ткаченко Олександр (Курінь-2) - 8
Сердюк Мирослав (Дмитрівка) - 7
Ільченко Артем (Агродім-2) - 7
Шарило Олександр (Григорівка) - 6
Конопко Олександр (Дмитрівка) - 6
Романченко Анатолій (Дмитрівка) - 6
Наступну гру пропускає Кумачов Валерій (Агродім) (червона картка).
На межі дискваліфікації (три жовті картки):
Ярешко Владислав (Ветерани)
Майстренко Дмитро (Григорівка)

До вашої уваги результати 7-го туру і турнірна таблиця:

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