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Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 07 серпня 2020, 09:22

І знову Кочубейський сад наповнився дитячим сміхом, збудженими голосами дорослих. Це вже вдруге Батуринська група здоров’я «18+» любителів cкандинавської ходьби проводить тут змагання «Пагорби Кочубейського саду». До нас завітали гості з Бахмача, Конотопа, Чернігова, щоб помірятись силами на трикілометровій трасі. Батуринська міськрада і цього разу не стояла осторонь. Заступник мера Олександр Козловський, Ірина Койда та Надія Огієвська взяли участь у змаганнях. Вік учасників дуже різний - від 8 до 68 років.



У програмі - скандинавська ходьба і крос. Спочатку вболівали за бігунів, адже стартували як молоді, відомі вже спортсмени: Іван Ровний, Володимир Огієвський, Ярослав Стадник, Іван Хільченко, Владислав Лопата, так і ветеран, тренер Борис Михайлов. А потім розгорнулась запекла боротьба серед ходаків. За перше місце протягом всієї траси з’ясовували відносини тренер з лижних перегонів Микола Журавель та Сергій Пулінець. Лише долі секунди вирішили суперечку на користь останнього.



Також тільки мить розділила на фініші трьох учасників, це Володимир Степаненко (Бахмач), Володимир Волковой (Батурин) і Павло Шипко (Конотоп). Відзначу, позитивний результат постійних занять у групі підтвердили Ніна Шумейко, Надія Журавель (обидві Батурин), Ірина Шипко (Конотоп), Микола Бібік (Бахмач). Спортивне свято завершили нагородженням ексклюзивними свідоцтвами учасника змагань та подарунками.



На завершення спортивного свята відбувся розіграш лотореї. Від усіх учасників змагань хочу висловити подяку за матеріальну допомогу мерам міст Батурина і Бахмача, а також сім’ї Шипко - Павлу та Ірині, Михайлову Борису та Арсену Журавлю - за забезпечення змагань якісним суддівством.



Спортивне суперництво закінчились. Поволі стихають сміх і розмови. Діти і дорослі з подарунками, а найцінніше - це чудовий настрій, посмішки на обличчях і часточка любові в серці від організаторів. До нових зустрічей ! До нових стартів!



Сергій Зозулинець