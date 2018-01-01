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Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 14 серпня 2020, 10:00

З нагоди 60-річчя спортивної легенди Чернігівщини ФК «Десна» 7 серпня відбулася товариська зустріч з футболу між ветеранами ФК «Десна» та ФК «Бахмач».



Гра дуже сподобалася вболівальникам. Команди грали технічні, але дуже коректний футбол - так як і повинні грати ветерани.



Після першого тайму рахунок був нічийний, але клас є клас. Остаточний рахунок 2:3 на користь наших гостей. Ми вважаємо, що наша команда показала гарний футбол та задовольнила своїх уболівальників непоганою грою.



Команда ФК «Бахмач» вітає футбольний клуб «Десна» з ювілеєм, бажає перемоги в Лізі Європи та наступних перемог у чемпіонаті України.

Микола Мицик, голова БРО ФСТ «Колос»