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Грали ветерани

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Категорія: Спортивна сторінка
Опубліковано: П'ятниця, 14 серпня 2020, 10:00

З нагоди 60-річчя спортивної легенди Чернігівщини ФК «Десна» 7 серпня відбулася товариська зустріч з футболу між ветеранами ФК «Десна» та ФК «Бахмач».


Гра дуже сподобалася вболівальникам. Команди грали технічні, але дуже коректний футбол - так як і повинні грати ветерани.


Після першого тайму рахунок був нічийний, але клас є клас. Остаточний рахунок 2:3 на користь наших гостей. Ми вважаємо, що наша команда показала гарний футбол та задовольнила своїх уболівальників непоганою грою.


Команда ФК «Бахмач» вітає футбольний клуб «Десна» з ювілеєм, бажає перемоги в Лізі Європи та наступних перемог у чемпіонаті України.

Микола Мицик, голова БРО ФСТ «Колос»

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