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Грали ветерани
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- Категорія: Спортивна сторінка
- Опубліковано: П'ятниця, 14 серпня 2020, 10:00
З нагоди 60-річчя спортивної легенди Чернігівщини ФК «Десна» 7 серпня відбулася товариська зустріч з футболу між ветеранами ФК «Десна» та ФК «Бахмач».
Гра дуже сподобалася вболівальникам. Команди грали технічні, але дуже коректний футбол - так як і повинні грати ветерани.
Після першого тайму рахунок був нічийний, але клас є клас. Остаточний рахунок 2:3 на користь наших гостей. Ми вважаємо, що наша команда показала гарний футбол та задовольнила своїх уболівальників непоганою грою.
Команда ФК «Бахмач» вітає футбольний клуб «Десна» з ювілеєм, бажає перемоги в Лізі Європи та наступних перемог у чемпіонаті України.
Микола Мицик, голова БРО ФСТ «Колос»
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