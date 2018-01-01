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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: Вівторок, 01 вересня 2020, 17:00

Юные футболисты Бахмачской ДЮСШ с нетерпением ожидали проведение турнира, посвященного памяти Александра Борисовича Соболева – результативного игрока, успешного тренера, бывшего директора спортивной школы. Более десяти лет он защищал спортивную честь города, района на зеленых полях области и даже республики. Состязание ставало традиционным и планировалось на май уже в четвертый раз. Пандемия перечекнула графики, но упразднить их вовсе не смогла. Турнир все же состоялся 18 августа, в нем приняли участие 4 команды из Борзнянской, Конотопской и Бахмачской ДЮСШ. Наши земляки были представлены двумя дружинами – 2012 и 2013 годами рождения.



Любители игры в кожаный мяч собрались под спортивными знаменами на стадионе „Колос”. Баталиям на поле предшествовала официальная часть. Были сказаны теплые слова в адрес преждевременно ушедшего страсного поклонника футбола А.Б.Соболева. Собравшиеся почтили память о Александре Борисовиче минутой молчания. Турнир стартовал.



Обратил внимание на особо активную поддержку игроков болельщиками. Вскоре природа этого явления вияснилась – ныне на скамейках для зрителей преобладали мамы участников состязания. А кто может болеть за сыновей преданней матерей?



Наши юные земляки демонстрировали слаженную игру. Особенно понравилась встреча с конотопскими соперниками. Не потому, что бахмачане выиграли, а потому, как с первой до последней минуты матча были нацелены на ворота соседей.



Спонсором турнира уже в который раз выступил запомнившийся щедростью меценат Алексей Соболев. Алексеем Александровичем движет и светлая, благодарная память об отце, и желание продолжить его дело воспитания начинающих спортсменов, и популяризация здорового способа жизни. И самым ярким и действенным тому примером было участие в турнире Вити Соболева – внука Соболева-старшего.



Победителями турнира стали бахмачане-восьмилетки. На втором месте - борзнянцы. Третью ступеньку пьедестала почета заняла команда Конотопа.



Возвращался со стадиона через соседний двор, несколько подростков, согнувшись каждый над своим смартфоном, скучно коротали время. Эта немая картина так контрастировала с переполненным эмоциями турниром, с целестремленной, подвижной детворой, что стало жаль подростков с обворованным детством.



Борис Строгий

На снимке: бахмачские футболисты с наставниками. Фото Натальи Шаховой.