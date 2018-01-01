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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: Вівторок, 01 вересня 2020, 17:25

Бахмачский праздник бега состоялся ХХХІІ раз. Карантин сместил его график с весны на лето, но от этого спортивное действо стало еще краше. Прибыли именитые спортсмены, молодые и ветераны. Стартовало более полторы сотни бегунов из 5 областей, 15 городов. Наш край представляли лёгкоатлеты Бахмача и Батурина, Писок и Курени, Фастовцов и Грироровки.



Впечатлял не только количественный, но и качественный состав участников, среди соревнующихся - два мастера спорта международного класса, семь мастеров спорта, чемпионы Европы, призеры чемпионатов мира, чемпионы Украины.



Учредители мероприятия - Бахмачский городской совет и ДМК «Гармония», при поддержке председателя районного совета Николая Иванюка, редакции районной газеты «Порадник», Радикальной партии, Аграрной партии, ПСП «Пісківське», ОО „За майбутнє Бахмаччини”, магазина „Каролина”, депутата районного совета Владимира Примака, бывших воспитанников ДМК «Гармония» - мастеров спорта Сергея Кровлайдиса, Дарьи Михайловой и Евгенией Прокофьевой. Помогали Сергей Пулинец, Геннадий Плыгун, Олег Ильченко, Александр Олефиренко.



Включились волонтеры из СШ№5, Писок, ветераны спорта, коллективы РДК, скорой медицинской помощи, ГАИ. Читатель, обрати внимание на многочисленность спонсоров, доброжелателей и покровителей Всеукраинского пробега, уже это обстоятельство обрекало спортивный праздник на успех.

Младшими участниками стартов были батуринцы Андрюша Журавель (2018 г.р.) и Катя Васина (2013 г.р.).



Старшими – Иван Пата - 82 года (Шостка) и Екатерина Шведова – 77 лет (Глухов).



На 6-км дистанции победили: Павел Олейник (Щорс, мастер спорта, призер чемпионата Европы), Евгения Прокофьева (Бахмач, мастер спорта международного класса, чемпионка Украины).



Лучшие среди земляков: на 6 км Сергей Кровлайдис – І место (35+), Евгения Прокофьева (абсолютный результат).



Отличились ветераны: Петр Жуков ІІІ место (70+), Надежда Гришко ІІ место (70+), Галина Андрущенко ІІ место (60+).



На 3-км дистанции І место Иван Ровный (Батурин), ІV место Евгения Ковтун (СШ№5).



500 метров – Александр Швыденко ІV место (Гимназия), Грета Машарипова VІ место (Курень). Денис Данько (СШ№5) был в не кокуренции, опередил всех, стал обладателем кубка.



Все участники получили памятную медаль, пакет со сладостями. Был предоставлен обед, чай и минвода - вдоволь.

Занявшие призовые места награджены денежными премиями. А безпроиграшная лотерея восполнила пробелы и дала шанс всем-всем.



Такого спортивного, содержательного и веселого праздника бахмачане не припомнят. Поблагодарим за организацию мэра Павла Шимко и председателя детско-молодёжного клуба (ДМК) Бориса Михайлова.



Борис Седач



P.S. За соревнованиями следил и наш земляк - Почетный гражданин Черниговщины, депутат областного совета Григорий Данько, хотя пребывал на Чемпионате Украины по вольной борьбе юниоров во Львове.



Григорий Владимирович поздравил бегунов-призеров, особенно порадовался успехам легкоатлетов родной школы №5 и обещал не оставить это без «последствий», ожидайте приятный сюрприз.