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Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: Вівторок, 01 вересня 2020, 19:00

20 шахістів зголосилися прийняти участь у грі, що зміцнює пам’ять, розвиває мозок, логіку та увагу. Адже відомо, що заняття шахами удосконалює такі риси характеру як організованість, цілеспрямованість, та витривалість.



За словами судді змагань, призера обласних змагань з шахів Анатолія Маркова, усі без винятку учасники турніру продемонстрували достойний шаховий рівень та хорошу гру.



Результати турніру:



серед дорослих

Володимир Вініченко (м. Бахмач) - переможець,

Михайло Бережний (м. Бахмач) - срібло,

Михайло Дорош (м. Бахмач) - бронзова нагорода.



Серед жінок:

1 місце - Вікторія Сущенко (с.Пальчики),

2 місце - Лілія Циганок (с. Пальчики),

3 місце - Дарина Циганок (с.Пальчики).



Юнаки:

Перемога за Євгенієм Лемішко (с.Пальчики),

Друге місце у Артура Маркова (м.Бахмач),

Бронзова нагорода у Сергія Кривошапки (с. Пальчики).



По завершенню змагань головний спеціаліст відділу культури, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації Світлана Діденко подякувала юним шахістам за участь в турнірі, гарні комбінаційні партії, позитивні емоції.



Всі номінанти отримали відзнаки.



За інформацією з сайту Бахмацької райдержадміністрації