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Шахи - мистецтво

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Категорія: Спортивна сторінка
Опубліковано: Вівторок, 01 вересня 2020, 19:00

20 шахістів зголосилися прийняти участь у грі, що зміцнює пам’ять, розвиває мозок, логіку та увагу. Адже відомо, що заняття шахами удосконалює такі риси характеру як організованість, цілеспрямованість, та витривалість.


За словами судді змагань, призера обласних змагань з шахів Анатолія Маркова, усі без винятку учасники турніру продемонстрували достойний шаховий рівень та хорошу гру.


Результати турніру:


серед дорослих
Володимир Вініченко (м. Бахмач) - переможець,
Михайло Бережний (м. Бахмач) - срібло,
Михайло Дорош (м. Бахмач) - бронзова нагорода.


Серед жінок:
1 місце - Вікторія Сущенко (с.Пальчики),
2 місце - Лілія Циганок (с. Пальчики),
3 місце - Дарина Циганок (с.Пальчики).


Юнаки:
Перемога за Євгенієм Лемішко (с.Пальчики),
Друге місце у Артура Маркова (м.Бахмач),
Бронзова нагорода у Сергія Кривошапки (с. Пальчики).


По завершенню змагань головний спеціаліст відділу культури, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації Світлана Діденко подякувала юним шахістам за участь в турнірі, гарні комбінаційні партії, позитивні емоції.


Всі номінанти отримали відзнаки.


За інформацією з сайту Бахмацької райдержадміністрації

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