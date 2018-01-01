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Шахи - мистецтво
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- Категорія: Спортивна сторінка
- Опубліковано: Вівторок, 01 вересня 2020, 19:00
20 шахістів зголосилися прийняти участь у грі, що зміцнює пам’ять, розвиває мозок, логіку та увагу. Адже відомо, що заняття шахами удосконалює такі риси характеру як організованість, цілеспрямованість, та витривалість.
За словами судді змагань, призера обласних змагань з шахів Анатолія Маркова, усі без винятку учасники турніру продемонстрували достойний шаховий рівень та хорошу гру.
Результати турніру:
серед дорослих
Володимир Вініченко (м. Бахмач) - переможець,
Михайло Бережний (м. Бахмач) - срібло,
Михайло Дорош (м. Бахмач) - бронзова нагорода.
Серед жінок:
1 місце - Вікторія Сущенко (с.Пальчики),
2 місце - Лілія Циганок (с. Пальчики),
3 місце - Дарина Циганок (с.Пальчики).
Юнаки:
Перемога за Євгенієм Лемішко (с.Пальчики),
Друге місце у Артура Маркова (м.Бахмач),
Бронзова нагорода у Сергія Кривошапки (с. Пальчики).
По завершенню змагань головний спеціаліст відділу культури, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації Світлана Діденко подякувала юним шахістам за участь в турнірі, гарні комбінаційні партії, позитивні емоції.
Всі номінанти отримали відзнаки.
За інформацією з сайту Бахмацької райдержадміністрації
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