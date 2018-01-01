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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 11 вересня 2020, 12:01

Традиционно Петропавловский полумарафон проходит в день святых Петра и Павла, но этим летом старты задержались. И все же Борщаговка Киево-Святошинского района собрала многих бегунов страны всех возрастов, было более 500 участников. На старты вышли и легкоатлеты ДМК «Гармония».



Термометры застыли на отметке 28 градусов, влажность установилась избыточной. Бегать в духоте, да еще на расстояние в 21 км – удовольствие не самое приятное. Часто бывает, что не все стартовавшие приходят к финишу. Наши земляки выступали втроем.



Сергей Пулинец среди ветеранов оказался на V месте.



Александр Верещак, выступая среди юниоров на дистанции 2500 метров, довольствовался ІХ местом.



Приятно удивил песковчанин Олег Рассказов, стартовавший в полумарафоне впервые. Молодец, выстоял. преодолел в сложнейших условиях всю дистанцию. Свой успех решил посвятить руководителю-имениннику – директору ПСП «ПІсківське» Валерию Колоше. Благодаря именно Валерию Петровичу, бахмачане смогли поучаствовать в престижном международном соревновании. Многая лета имениннику желает вся команда легкоатлетов.



Борис Михайлов