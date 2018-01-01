Company Logo

Меню сайту

Останні публікації

Гороскоп на сьогодні

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
свіжі новини

Останні коментарі

  • А мені, як пішоходу, набридли ваші маневри посеред вокзалу, а щоб не чекати триклятий переїзд, пропоную ...

    Детальніше...

     
  • А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!

    Детальніше...

     
  • Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...

    Детальніше...

     
  • Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.

    Детальніше...

     
  • Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...

    Детальніше...

Головна Категорії статей Спортивна сторінка ДМК «Гармония» соревнуется

ДМК «Гармония» соревнуется

  • Друк
Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Деталі
Категорія: Спортивна сторінка
Опубліковано: П'ятниця, 11 вересня 2020, 12:01

Традиционно Петропавловский полумарафон проходит в день святых Петра и Павла, но этим летом старты задержались. И все же Борщаговка Киево-Святошинского района собрала многих бегунов страны всех возрастов, было более 500 участников. На старты вышли и легкоатлеты ДМК «Гармония».


Термометры застыли на отметке 28 градусов, влажность установилась избыточной. Бегать в духоте, да еще на расстояние в 21 км – удовольствие не самое приятное. Часто бывает, что не все стартовавшие приходят к финишу. Наши земляки выступали втроем.


Сергей Пулинец среди ветеранов оказался на V месте.


Александр Верещак, выступая среди юниоров на дистанции 2500 метров, довольствовался ІХ местом.


Приятно удивил песковчанин Олег Рассказов, стартовавший в полумарафоне впервые. Молодец, выстоял. преодолел в сложнейших условиях всю дистанцию. Свой успех решил посвятить руководителю-имениннику – директору ПСП «ПІсківське» Валерию Колоше. Благодаря именно Валерию Петровичу, бахмачане смогли поучаствовать в престижном международном соревновании. Многая лета имениннику желает вся команда легкоатлетов.


Борис Михайлов

Пошук по сайту




© 2007-2018 Бахмацька газета "Порадник"
При повному чи частковому використанні інформації, розміщеної на веб-сайті, посилання на poradnik.org.ua обов'язкове