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Дмитрівка - чемпіон!

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Категорія: Спортивна сторінка
Опубліковано: П'ятниця, 18 вересня 2020, 10:25

13-го вересня, відбулася остання гра Чемпіонату Бахмацького району з футболу серед команд вищої ліги. У вирішальному матчі за 1 місце переможця не виявлено.


Отже, ФК «Дмитрівка» вперше здобуває чемпіонський титул, а ФК «Ветерани» - срібло чемпіонату. ФК «Олімпік» - третій. Вітаю усіх призерів у вищій і першій лігах!


ФК «Ветерани» 1:1 ФК «Дмитрівка»
ФК «Агродім-2» 0:3 ФК «Олімпік»

ФК «Григорівка» 6:2 ФК «ДЮСШ»
ФК «Курінь-2» 5:2 ФК «Авангард»

Кращий воротар у вищій лізі - Саленко Ігор (Дмитрівка)
Кращий бомбардир у вищій лізі - Ярешко Владислав («Ветерани»)
Кращий воротар у першій лізі - Марундик Назар (Курінь-2)
Кращий бомбардир у першій лізі - Ткаченко Олександр (Курінь-2)


12 вересня пройшов 9-й тур першості Бахмацького району з футболу серед команд другої ліги. «Колос» і «Арсенал» м’ячів не забивали, а «Прогрес» отримав технічну поразку, бо не з’явився на гру у с.Гайворон. Перед останнім туром дві команди претендують на перше місце.


Результати туру і турнірна таблиця:

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