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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 18 вересня 2020, 10:25

13-го вересня, відбулася остання гра Чемпіонату Бахмацького району з футболу серед команд вищої ліги. У вирішальному матчі за 1 місце переможця не виявлено.



Отже, ФК «Дмитрівка» вперше здобуває чемпіонський титул, а ФК «Ветерани» - срібло чемпіонату. ФК «Олімпік» - третій. Вітаю усіх призерів у вищій і першій лігах!



ФК «Ветерани» 1:1 ФК «Дмитрівка»

ФК «Агродім-2» 0:3 ФК «Олімпік»

ФК «Григорівка» 6:2 ФК «ДЮСШ»

ФК «Курінь-2» 5:2 ФК «Авангард»

Кращий воротар у вищій лізі - Саленко Ігор (Дмитрівка)

Кращий бомбардир у вищій лізі - Ярешко Владислав («Ветерани»)

Кращий воротар у першій лізі - Марундик Назар (Курінь-2)

Кращий бомбардир у першій лізі - Ткаченко Олександр (Курінь-2)



12 вересня пройшов 9-й тур першості Бахмацького району з футболу серед команд другої ліги. «Колос» і «Арсенал» м’ячів не забивали, а «Прогрес» отримав технічну поразку, бо не з’явився на гру у с.Гайворон. Перед останнім туром дві команди претендують на перше місце.



Результати туру і турнірна таблиця: