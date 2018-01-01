Останні публікації
Останні коментарі
-
-
А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!
-
Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...
-
Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.
-
Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
Дмитрівка - чемпіон!
- Деталі
- Категорія: Спортивна сторінка
- Опубліковано: П'ятниця, 18 вересня 2020, 10:25
13-го вересня, відбулася остання гра Чемпіонату Бахмацького району з футболу серед команд вищої ліги. У вирішальному матчі за 1 місце переможця не виявлено.
Отже, ФК «Дмитрівка» вперше здобуває чемпіонський титул, а ФК «Ветерани» - срібло чемпіонату. ФК «Олімпік» - третій. Вітаю усіх призерів у вищій і першій лігах!
ФК «Ветерани» 1:1 ФК «Дмитрівка»
ФК «Агродім-2» 0:3 ФК «Олімпік»
ФК «Григорівка» 6:2 ФК «ДЮСШ»
ФК «Курінь-2» 5:2 ФК «Авангард»
Кращий воротар у вищій лізі - Саленко Ігор (Дмитрівка)
Кращий бомбардир у вищій лізі - Ярешко Владислав («Ветерани»)
Кращий воротар у першій лізі - Марундик Назар (Курінь-2)
Кращий бомбардир у першій лізі - Ткаченко Олександр (Курінь-2)
12 вересня пройшов 9-й тур першості Бахмацького району з футболу серед команд другої ліги. «Колос» і «Арсенал» м’ячів не забивали, а «Прогрес» отримав технічну поразку, бо не з’явився на гру у с.Гайворон. Перед останнім туром дві команди претендують на перше місце.
Результати туру і турнірна таблиця:
Детальніше...