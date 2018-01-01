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Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 18 вересня 2020, 13:09

Звернув увагу на повідомлення Укрінформ, що з нагоди Дня фізичної культури і спорту представники багатьох видів спорту влаштували на НСК «Олімпійський» показові виступи та відкриті тренування. Представники федерацій боксу, армрестлінгу, футболу, регбі та інших видів спорту задіяли показові виступи. На центральному майданчику зібралися любителі дзюдо, карате, чирлідінгу, де теж влаштувавли спортивне шоу. Відшукав в ІНТЕРНЕТІ відео тих подій. Вразило.



Вирішив дізнатися про подібні заходи на Бахмаччині. Звернувся до голови ДМК „Гармонія” Бориса Михайлова.



- При поддержке Почетного гражданина Черниговщины, депутата областного совета Григория Данька члены ДМК осуществили пробег в село Бахмач – колыбель основания города. В какой-то мере это было и данью уважения нашему постоянному спонсору, ведь маршрут пролегал через Даньковку, откуда от деда-прадеда начался род известного нашего спортсмена-борца.



Еще удался поход в лес, там главными героями события стали ученики Песковской школы. Уверен, мероприятие останется в памяти школьников навсегда. Да, как забыть сладковатый дымок костра, наваристую уху, ароматный чай. Все это сопровождалось звонкими звуками м’яча. Кстати, еще один волейбольный появится в школе, благодаря Григорию Владимировичу...



Сергій Кровлайдис, майстер спорту