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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 18 вересня 2020, 13:41

На турнир памяти Александра Борисовича Соболева, с участием юных футболистов Бахмачской ДЮСШ, попасть не получилось. Но знаю, состязание состоялося в августе, в нем соревновались 4 команды из Борзнянской, Конотопской и Бахмачской ДЮСШ. Горд успехом наших восьмилетних земляков, которые и стали победителями турнира.



Лично я и многие футболисты прошлых лет, кто защищал спортивную честь города и района на зеленых полях, благодарны Алексею Соболеву, которым движет светлая сыновья память об отце. Именно он выступает спонсором турнира уже который год.



Хочу назвать поименно всех участников команды-победительницы. Запомните их имена, может быть, из ребят вырастут новые Блохины, Шевченко, Марадоны... А пока что это Булыга Илья, Бачиш Антон, Будник Игорь, Гнидовський Александр, Гриценко Назар, Дорош Роман, Ильченко Святослав, Нагорневич Александр, Соболев Виталий, Шуляк Артем, Яненко Елисей, Наконечный Артем, Шахов Александр, Диденко Кирилл, Коденец Кирилл, Ворона Максим, Влащик Денис, Серик Артем, Слуцкий Тихон.



Тренирует ребят Антон Владимирович Волошин, его тоже видите на снимке.



От футболистов прошлых лет хочу пожелать юной команде нових побед.



Борис СЕДАЧ. Фото Натальи Шаховой