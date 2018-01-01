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"Тризуб" - чемпіон у ІІ лізі!
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- Категорія: Спортивна сторінка
- Опубліковано: П'ятниця, 25 вересня 2020, 09:30
19 вересня пройшов заключний, 10-й тур першості Бахмацького району з футболу серед команд другої ліги. «Совхоз» переграв «Колос», хоча і пропустив першим. А ось гру «Арсенал» - «Тризуб» не було дограно до кінця. Вже на останніх хвилинах матчу, за рахунку 0:3 на користь гайворонців, стрільницькі гравці спровокували штовханину, під час якої гравець ФК «Арсенал» (с.Стрільники) - Анатолій Пушенко вдарив головного суддю матчу, після чого арбітр припинив матч.
Згідно регламенту «Арсеналу» зараховано технічну поразку 0:3. А щодо дисциплінарних санкцій, все буде вирішуватись на засіданні КДК.
Тож вітаю призерів першості, а ФК «Тризуб» з чемпіонством!
Результати і підсумкова таблиця:
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