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Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 25 вересня 2020, 09:30

19 вересня пройшов заключний, 10-й тур першості Бахмацького району з футболу серед команд другої ліги. «Совхоз» переграв «Колос», хоча і пропустив першим. А ось гру «Арсенал» - «Тризуб» не було дограно до кінця. Вже на останніх хвилинах матчу, за рахунку 0:3 на користь гайворонців, стрільницькі гравці спровокували штовханину, під час якої гравець ФК «Арсенал» (с.Стрільники) - Анатолій Пушенко вдарив головного суддю матчу, після чого арбітр припинив матч.



Згідно регламенту «Арсеналу» зараховано технічну поразку 0:3. А щодо дисциплінарних санкцій, все буде вирішуватись на засіданні КДК.



Тож вітаю призерів першості, а ФК «Тризуб» з чемпіонством!



Результати і підсумкова таблиця: