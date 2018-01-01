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Кубок Бахмацького району з футболу
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- Категорія: Спортивна сторінка
- Опубліковано: П'ятниця, 25 вересня 2020, 09:58
20-го вересня на стадіоні «Курінь-арена», у с.Курінь, розпочалися змагання з футболу на Кубок Бахмацького району. Ці змагання, як і багато попередніх, стали можливими за фінансової підтримки Радикальної партії О.Ляшко. Цього дня було зіграно два півфінальні матчі. ФК «Курінь» не отримала гідного опору від «Совхозу», а місцевий «Олімпік» переграв діючих чемпіонів Бахмацького району. Отже, 27-го вересня, у фіналі зустрінуться дві команди з с.Курінь. Матч відбудеться на стадіоні «Курінь-арена» о 16:00.
Результати:
ФК «Курінь» 7:0 ФК «Совхоз»
ФК «Дмитрівка» 2:4 ФК «Олімпік»
Олег БАШУК,
спортивний оглядач «Порадника»
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