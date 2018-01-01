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Головна Категорії статей Спортивна сторінка Чемпіонами не народжуються, ними стають

Чемпіонами не народжуються, ними стають

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Категорія: Спортивна сторінка
Опубліковано: П'ятниця, 25 вересня 2020, 12:03

Як головний тренер збірної команди України з боротьби, звісно, впершу чергу вболіваю саме за цей вид спорту. Проте цікавлюсь і легкою атлетикою. Ось вже вчетверте у Ковелі стартував Чемпіонат України з напівмарафону. Тут відбувався відбір найкращих спортсменів у збірну країни. Приємний подарунок всім нам зробила вихованка Бахмацького ДМК „Гармонія” Єгенія Прокофьєва, яка зайняла І місце та виборола право виступати на Чемпіонаті світу, який розпочнеться вже через три тижні.


Поздоровляю Женю з перемогою, бажаю нових досягнень і у спорті, і у житті.ЇЇ здобуток особливо цінний, бо демонструє, що чемпіонами стають і мешканці глибинки. То беріть за приклад прагнення бахмачанки максимально популяризувати та пропагувати легкоатлетичні вуличні пробіги. Заняття легкою атлетикою - найпростіша форма і найдешевший засіб запобігання хворобам та уникнення залежності від шкідливих звичок. Нині це актуально.


Григорій Данько, почесний громадянин Чернігівщини

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