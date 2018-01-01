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XXXI старт в Славутиче

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Категорія: Спортивна сторінка
Опубліковано: П'ятниця, 25 вересня 2020, 12:34

В пробеге памяти героев Чернобыля, который проводился в г.Славутиче более 30 раз, наши земляки участвовали почти каждый год. Но этот старт особенный, представители нашего района составили команду из 14 легкоатлетов. Были не только спортсмены из Бахмача, стартовали бегуны Батурина, Курени, Песок. Такой массовости обязаны депутату облсовета Валерию Колоше, который обеспечил транспорт, оплатил стартовые взносы, побеспокоился о питании группы. Окрыленные таким вниманием, наши земляки старались должным образом проявить себя на пробеге.


Батуринец Сергей Пулинец занял І место на 10-км дистанции среди ветеранов.


Бахмачанин Борис Михайлов, хотя эту же трассу преодолел быстрее, в своей возрастной группе оказался вторым.


Дмитрий Еременко из Песок уехал с первым местом на 5 км среди школьников.


Его сестра Андриана на этой же дистанции была второй.


А их земляк Олег Рассказов вышел на полумарафон, впервые преодолел 21,1 км менее чем за 2 часа.


Остальные участники выступили мене успешно, но проявили в забегах свои бойцовские качества, которые помогут быть среди призеров в будущих соревнованиях.


Возвращались с незабываемыми впечатлениями о Славутиче, многие увозили медали и Грамоты А еще каждый был благодарен работникам ПСП «Пісківське» за превосходные продукты, которые, безусловно, восполняли силы и энергию бегунов и способствовали их успеху.


Сергей Кровлайдис, мастер спорта

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