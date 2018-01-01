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«Бахмач-Бокс» перемагає

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Категорія: Спортивна сторінка
Опубліковано: П'ятниця, 25 вересня 2020, 13:05

Відкритий чемпіонат м.Суми з боксу проходив з 19 по 20 вересня, на міському стадіоні «Авангард». У змаганнях взяли участь боксери з Сумської, Полтавської та Харківської областей, а також команда СК «Бахмач-БОКС» Бахмацької ДЮСШ «Колос» (тренер - Халачев Атанас). Після двох напружених змагальних днів троє наших боксерів посіли такі місця:


МИХАЙЛЕНКО Михайло - І місце;
ЖУЛА Вадим - І місце;
ДАНЬКО Денис - І місце.


Вітаємо хлопців з вдалим виступом!!!


П.А.Черненький, директор Бахмацької ДЮСШ «Колос»

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