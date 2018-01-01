/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 25 вересня 2020, 13:05

Відкритий чемпіонат м.Суми з боксу проходив з 19 по 20 вересня, на міському стадіоні «Авангард». У змаганнях взяли участь боксери з Сумської, Полтавської та Харківської областей, а також команда СК «Бахмач-БОКС» Бахмацької ДЮСШ «Колос» (тренер - Халачев Атанас). Після двох напружених змагальних днів троє наших боксерів посіли такі місця:



МИХАЙЛЕНКО Михайло - І місце;

ЖУЛА Вадим - І місце;

ДАНЬКО Денис - І місце.



Вітаємо хлопців з вдалим виступом!!!



П.А.Черненький, директор Бахмацької ДЮСШ «Колос»