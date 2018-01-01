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Скоро Суперкубок!

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Категорія: Спортивна сторінка
Опубліковано: П'ятниця, 02 жовтня 2020, 15:16

27-го вересня на стадіоні «Курінь-арена» було зіграно фінальну зустріч на Кубок Бахмацького району з футболу. Команди показали дуже якісний і видовищний футбол, не зважаючи на погодні умови (вітер і дощ). Перший тайм закінчився нульовою нічиєю, а у другому таймі глядачі побачили одразу чотири забиті м’ячі! Спочатку «Олімпік» забив двічі, а потім ФК «Курінь» зрівняла рахунок. Долю матчу визначила серія післяматчових пенальті, де пощастило більше курінцям.


Тож вітаю володарів останнього Кубку Бахмацького району !!!


Окрема подяка за фінансову підтримку Радикальній партії О.Ляшка! Дякуємо і маємо надію на подальшу співпрацю!


4-го жовтня о 14:00 на стадіоні «Курінь-арена» вперше відбудеться розіграш Суперкубку Бахмацького району! Боротимуться за трофей ФК «Дмитрівка» (чемпіон першості Бахмацького району у вищій лізі) і ФК «Курінь» (володар кубку Бахмацького району).


Уже традиційно свято футболу відбуватиметься за підтримки Радикальної партії О.Ляшка.


Олег БАШУК, спортивний оглядач газети «Порадник»

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