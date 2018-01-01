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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 09 жовтня 2020, 09:42

Ми всі причетні до мандрівок. Хто в ліс по гриби ходить, а хто полюбляє піші прогулянки природою, оглянути нові місця, ознайомитись з історичними пам’ятками. Нещодавно святкували Всесвітній день туризму. З тієї нагоди педагогічний колектив Пісківської школи і ДМК «Гармонія» за підтримки місцевого мецената Валерія Колоші організували зустріч із знавцем туристичної справи кандидатом у майстри спорту зі спортивного туризму Сергієм Пулінцем (м. Батурин). Адже він здолавв не одну сотню кілометрів горами Кавказу, Тянь-Шаню, Гірського Алтаю, Паміру, Криму, Карпат, підкорив Говерлу і Ельбрус.



Після традиційних привітань зі святом школярів та педагогів гість запропонував бажаючим спробувати свої сили на технічних етапах імпровізованої траси з використанням альпіністського спорядження. Звичайно, бажаючі виявились. Емоції і враження відображались на дитячих обличчях, як тільки вони ставали на паралельні перила, чи повисали в повітрі на навісній переправі. Ці розширені оченята говорили про все і відразу.



А неподалік кипів на вогнищі духмяний чай, чекало печиво, поряд тривали конкурси. Чудове «співоче поле» приймало в черговий раз своїх гостей. Дитячий сміх і веселощі розносились околицею села. Упевнений, такий «відкритий урок» запам’ятається надовго.



То ж з післясвятом і, як прийнято бажати в туристичних колах, легких вам рюкзаків і цікавих доріг!



Борис Михайлов