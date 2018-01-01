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ФК "Курінь" володар Суперкубка!
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- Категорія: Спортивна сторінка
- Опубліковано: П'ятниця, 09 жовтня 2020, 10:14
4-го жовтня на «Курінь-арені» вперше відбувся Суперкубок Бахмацького району з футболу. Основний час переможця не виявив - 2:2. А у серії післяматчових пенальті фортуна була на боці ФК «Курінь». Привітати переможців приїхав Лідер Радикальної партії - Олег Ляшко. Дякуємо за підтримку Олегу Валерійовичу!
Вітаю курінців з ще одним цьогорічним трофеєм!!!
Також дякуємо усім командам за участь у цьогорічних змаганнях! Маємо надію, що наступного року буде ще цікавіше!
Олег БАШУК, спортивний оглядач «Порадника»
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