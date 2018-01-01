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Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 09 жовтня 2020, 11:00

Восени спортивне життя не завмирає, так 2 - 3 жовтня юні представники Кролевця, Шостки, Конотопа та Бахмача зібрались на залізничній станції „Сейм” на першість Конотопської ДЮСШ з легкоатлетичного кросу. П’ятеро учнів з Пісок та Курені, а ще з Бахмача взяли участь у спортивних змаганнях.



На 500-метрівці Андріана Єременко стала другою, а Володимир Сєроштанов - третім, чим cвоєрідно віддячили депутату обласної ради Валерію Колоші за фінансову допомогу для участі в цьому заході.



Місце і час змагань вибране невипадково, чудовий сосновий ліс, а між деревами пам’ятники, пам’ятники... На цьому рубежі восени далекого 1941 року стримуючи наступ фашистів, загинула 3-я Повітряно-десантна бригада. На околиці села, на місці братського поховання, височить обеліск, дбайливо доглянутий місцевими жителями: пофарбований, покладені вінки, квіти... Діти принишкли, з цікавістю ходили стежками колишніх боїв, фотографувались біля пам’ятників. Затамувавши подих, слухали оповідь про ті суворі події. Та все ж тепло вогнища, куліш, зварений власноруч, зігріли дитячі серця.

Щасливі та задоволені повернулися додому.



Ще з більшим задоволенням поверталася на Батьківщину наша землячка, учасниця і співзасновниця ДМК „Гармонія” Даша Михайлова. У ті ж дні вона відзначилась на туманному острові, в його столиці Лондоні, на марафоні миру. З тисяч і тисяч учасників з усього світу Даша стала дев’ятою з результатом 2 год. 27 хв. 29 сек., що на 1,5 хв. краще ніж прохідний олімпійський норматив відбору, та на 2 хв. покращила свій особистий рекорд.



Ще ніхто з українок за всю історію в даному виді змагань не підіймався так високо.



Наші вітання Даші та побажання подальших успіхів на спортивній ниві!



Сергій Пулінець