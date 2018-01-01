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Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: Четвер, 29 жовтня 2020, 16:08

14-17 жовтня 2020 року в Івано-Франківську відбувся відкритий чемпіонат України з легкої атлетики серед підлітків 2005 року народження і молодших.



Бахмацьку дитячо-юнацьку спортивну школу відділу освіти представляли три легкоатлети з Батурина, які гідно захистили спортивну честь школи та Чернігівщин.



Так призером України з метання списа серед юнаків став Саєвський Ілля.



Cрібну нагороду серед дівчат виборола Дандель Марина, поступившиcь чемпіонці України лише 22 см.



Яременко Ірина, яка до речі, була наймолодшою учасницею змагань (2007 р.н.), пробилася до фіналe змагань, посіла V почесне місце.



Підготував вихованців старший тренер-викладач ДЮСШ Небощицький Георгій Олегович.



Вітаємо учасників-призерів України і їх тренера, бажаємо нових перемог у змаганнях вищого рангу.



Іван Малашенко,

заступник директора з

навчально-тренувальної роботи ДЮСШ