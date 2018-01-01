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Марафон у моря

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Категорія: Спортивна сторінка
Опубліковано: Четвер, 29 жовтня 2020, 16:42

Хотя давно обитаю в областном центре, невидимые нити единения связывают с родным Бахмачем. Особенно интересуюсь событиями вокруг ДМК „Гармония”, ведь и сам - воспитанник клуба. Еще ранее обсуждали календарь спортивных мероприятий в Украине, чтобы выработать личные планы. Не смотря на проблемы возникшие вокруг коронавируса, интересных предложений много. Одно из них – Международный марафон „Самопревосхождение” в Одессе. Мероприятие престижное и заманчивое, но одноклубники его исключили из свого внимания ввиду дороговизны на право участия в нем. Так бы все и осталось, но прозвучало предложение: „А почему не попробовать? За спрос не бьют в нос...” Стали искать спонсоров, надо же – окликнулись наши давние меценаты городкой глава Павел Шимко и депутат обласного совета Валерий Колоша.


К южному морю отправился Валерий Михайлов – самый опытный наш бегун. Легкоатлет со стажем не подвел, преодолев 42 км, вошел в первую двадцатку, а среди ветеранов оказался третьим - довольно таки приличный результат. Будем на него равняться, а нашим спонсорам большущее спасибо от всего коллектива ДМК „Гармония”. Свой успех он посвящает вам.


Сергей Кровлайдис, мастер спорта

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