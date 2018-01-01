Останні публікації
- Куплети заспіваємо – піснями звеселяємо
- На спортивных перекрестках
- Проєкт Батуринського університету (до 260-ї річниці створення)
- Пам’ять через десятиліття
- Коли попадеться - сорому не обереться!
- Передовик с Доски Почета
- Місто молодшає
- Перший ювілей історичного гуртка «Батуринський курінь»
- Зустрічі на життєвих дорогах
- Коли слово – кремінь
Останні коментарі
-
-
А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!
-
Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...
-
Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.
-
Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
На спортивных перекрестках
- Деталі
- Категорія: Спортивна сторінка
- Опубліковано: П'ятниця, 06 листопада 2020, 10:15
Снова отличились одноклубники ДМК „Гармония”. Сначала заявила о себе Евгения Прокофьева. В польской Гдыне на Чемпионате мира по полумарафону (21,1км) среди полутысячи участников была 22-й. Незнакомого с достижениями в спорте результат не впечатлит, но её время: 1 час 10 мин. - рекорд Украины. Теперь Женя – член сборной команды олимпийцев.
* * *
В предпоследний день октября конотопцы организовали соревнования по кроссу, сочетав его с захватывающим походом в осенний лес. Пригласили ровесников Бахмачского района. Впечатлений мероприятие оставило массу, особенно приятны первые места, занятые Дмитрием Еременко и его сестрой Андрианой.
А 31 октября в Сумах состоялся Всеукраинский „Ночной бег по аэродрому”. Наш земляк Сергей Пулинец на 10 км показал ІІ результат среди ветеранов.
В обеих соревнованиях понадобилась спонсорская помощь – на просьбу клуба окликнулись ПСП „Пісківське” и „За майбутнє Бахмаччини”. Спасибо их руководителям – Валерию Колоше и Игорю Булаху.
Сергей Кровлайдис,
мастер спорта
Детальніше...