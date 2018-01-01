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На спортивных перекрестках

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Категорія: Спортивна сторінка
Опубліковано: П'ятниця, 06 листопада 2020, 10:15

Снова отличились одноклубники ДМК „Гармония”. Сначала заявила о себе Евгения Прокофьева. В польской Гдыне на Чемпионате мира по полумарафону (21,1км) среди полутысячи участников была 22-й. Незнакомого с достижениями в спорте результат не впечатлит, но её время: 1 час 10 мин. - рекорд Украины. Теперь Женя – член сборной команды олимпийцев.


* * *


В предпоследний день октября конотопцы организовали соревнования по кроссу, сочетав его с захватывающим походом в осенний лес. Пригласили ровесников Бахмачского района. Впечатлений мероприятие оставило массу, особенно приятны первые места, занятые Дмитрием Еременко и его сестрой Андрианой.


А 31 октября в Сумах состоялся Всеукраинский „Ночной бег по аэродрому”. Наш земляк Сергей Пулинец на 10 км показал ІІ результат среди ветеранов.


В обеих соревнованиях понадобилась спонсорская помощь – на просьбу клуба окликнулись ПСП „Пісківське” и „За майбутнє Бахмаччини”. Спасибо их руководителям – Валерию Колоше и Игорю Булаху.


Сергей Кровлайдис,
мастер спорта

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