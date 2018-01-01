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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: Субота, 14 листопада 2020, 12:00

За підсумками республіканської Федерації з легкої атлетики наша одноклубниця ДМК «Гармонія» Дарія Михайлова визнана кращою спортсменкою України за жовтень.



Нагадаю: Даша відзначилась у Лондоні на марафоні миру, де показала результат 2 год. 27 хв. 29 сек. Це її особистий рекорд і норматив відбору на Олімпійські Ігри.



Цікаво, наступною претенденткою на звання кращої була теж наша одноклубниця Євгенія Прокоф’єва.



Сподіваюсь, читач пам’ятає, що Женя утвердилася у польській Гдині на Чемпіонаті світу з напівмарафону (21,1км). Її час: 1 година 10 хв. - рекорд України. Тепер вона - член збірної команди олімпійців.



Наші вітання Даші та Жені і побажання подальших успіхів на спортивній ниві!



Сергій Пулінець