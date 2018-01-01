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Головна Категорії статей Спортивна сторінка Победители кроса-гандикапа

Победители кроса-гандикапа

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Категорія: Спортивна сторінка
Опубліковано: П'ятниця, 20 листопада 2020, 15:04

В спортивных терминах есть определение «гандикап». Это состязание с предоставляемым преимуществом более слабому участнику для уравнивания шансов на успех. Вот в таких соревнованиях принимали участие мои одноклубники из ДМК «Гармония» Борис Михайлов и Сергей Пулинец в прошлые выходные в Сумах. Всеукраинский легкоатлетический кросс проходил возле озера Чеха. Хотя уже пришла глубокая осень, водоём не потерял своей привлекательности, это обстоятельство придавало положительных эмоций участникам. Более всего воодушевились мои коллеги - Борис был третьим в абсолютном зачете, а Сергей – вторым в своей возрастной группе. Приятный взнос в клубную копилку достижений.


Борис Валериевич встретился со своими давними соперниками и товарищами по легкоатлетическим соревнованиям - харьковчанином Владиславом Грызловым и сумчанином Никитой Бузуном. Они – неоднократные участники весенних городских забегов в Бахмаче, думаю, многие из горожан уже помнят их лица.


Эта тройка и была победителями кросса- гандикапа.


Сергей Кровлайдис,
мастер спорта.


P.S. Как обычно, для участия в соревнованиях понадобилась спонсорская помощь. В этот раз выручило ПСП „Пісківське”, директор которого Валерий Колоша, он же и вновь избранный депутат областного совета. Спасибо!

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