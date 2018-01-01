/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 27 листопада 2020, 12:09

Днями скористався нагодою поспілкуватися з Григорієм Даньком, тим паче, що мав до головного тренера Національної збірної з боротьби запитання.



- Григорію Володимировичу, знаємо, що чимало країн, серед яких спортивні ваговики – Казахстан, США, Японія, із-за короновірусу від участі в чемпіонаті світу відмовились. Як це позначилось на планах збірної України, адже з попередніх інтерв’ю читачі „Порадника” пам’ятають, що ваші підопічні готувалися саме до згаданого спортивного видовища?



- На чемпіонат розраховували не лише українці, тому керівництво UWW вирішило провести в цьому році особливі змагання, назвали їх „Індивідуальний Кубок світу”. Тож орієнтуємося саме на них, уже провели спірні сутички на рівні справжніх змагань.



- Як „Індивідуальний Кубок” виглядає у плані престижності?



- Порівняйте самі. В Україні за перемогу на чемпіонаті світу спортсмен отримує президентську стипендію, премії від Міністерства молоді та спорту. На жаль, статус Кубка нижчий, ніж чемпіонат світу. Поки що не відомо, чи передбачені державні нагороди та медалі на цих змаганнях. Але все ж зраділи новині, що змагання таки відбудуться. Збірна не виїжджала за межі країни з січня, то ці змагання у 2020-му, практично, перші і останні.



- Чи багато борцівських країн готові їхати на змагання?



- Достатньо, аби склалась належна конкуренція. Зважте, прибудуть Болгарія, Іран, Росія, Туреччина... Уже цього досить, щоб змагання набули гостроти. Заради мотивації UWW виділило призовий фонд у 300 тисяч швейцарських франків, звісно, це стане хорошим стимулом.



- Якщо правильно підрахував, то переможець отримає близько 5 тисяч призових?



- Десь так. Ще не визначилися з регламентом змагань і не знаємо всіх нюансів. Єдине, що відомо, спортсмени і тренери весь час по прибуттю до Белграда перебуватимусь у санітарній капсулі, щоб уникнити контактування із зовнішнім світом.



- Повернемося до спірних сутичок. Що вони являють?



- Оскільки повноцінних змагань практично не було, у спірних вагових категоріях провели вирішальні сутички. На базу в Конча-Заспу запросили досвідчених суддів міжнародної категорії, створили комісію, забезпечили онлайн-трансляцію з коментатором, з табло – усе як на змаганнях. Про наш формат сутичок отримали позитивні відгуки. Усе було чесно і прозоро, це відзначили присутні гості, тренери та друзі. Головна умова дістатися на територію Олімпійської бази - пройти експрес-тест на короновірус.



- Уже визначено кандидатури на Кубок світу?



- Остаточний склад команди на Кубок світу оголошу 2-3 грудня, коли збірна повернеться на тренувальну базу, хоча, практично, він уже визначений. За рішенням тренерської ради у Белград поїдуть переможці Відкритого Кубка Києва.



На жаль, через хворобу не змогли проборотися Ерік Арушанян та Данило Картавий. Прикро, Василь Шуптар серйозно травмував ногу, теж не зміг узяти участь у відборі. Їх чекають майбутні турніри на борцівських килимах, побажаємо спортсменам швидкого одужання.



Спілкувався Борис Бобришев



На знімку: Григорій Данько з підопічним Олександром Хотянівським – призером чемпіонату світу з вільної боротьби.