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Змагання «Боярський Хрещатик»
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- Категорія: Спортивна сторінка
- Опубліковано: П'ятниця, 11 грудня 2020, 10:21
Перші зимові морози не залякали членів ДМК «Гармонія» та Батуринських Скандинавів. У вихідні дні вони брали участь у змаганнях»Боярський Хрещатик»., які відбувалися у легендарній Боярці.
Село Піски представили Адріана і Діма Єременки на 500-метровій та 4-кілометровій трасах відповідно. Десятикілометрову відстань долав Борис Михайлов (м. Бахмач). І вперше у відкритих змаганнях взяли участь члени Батуринської групи здоров’я - любителі скандинавської ходьби: Ія Крупська (м. Бахмач) і їх керівник Пулінець Сергій (м. Батурин) на 4-кілометрівці.
Прохолодна погода не завадила запеклій суперечці в змаганнях. Так Адріана виборола перше місце серед дівчат віком до 12 років на 500 метрах, Діма здолав 4 кілометри на рівні з дорослими.
Як завжди вікова категорія 50+ на 10 км була представлена дуже вправними спортсменами. То Борису Михайлову нелегко довелося відвоювати четверте місце. А от у скандинавській ходьбі Сергій Пулінець виборов третє місце в абсолюті. Ще один приємний сюрприз організатори підготували після фінішу - гаряча уха з казана, що кипіла поруч на багатті, чай з печивом. Чудовий настрій у цей вихідний день - найкращий подарунок учасникам.
То ж велику вдячність члени команди адресують за матеріальну підтримку спонсору Володимиру Олександровичу Примаку - депутату Бахмацької ОТГ від «Нашого краю».
Зичимо нашому благодійнику здоров’я, успіхів у роботі та особистому житті і чудового настрою від добрих справ!
Сергій Бородач
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