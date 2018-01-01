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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 11 грудня 2020, 10:53

Обговорювані повсякчасно проблеми з епідемією, карантином, пандемією а ще розмови про голодомор ніяк не сприяють піднесенню настрою.

На цьому фоні повною протилежністю стало інтерв’ю з Григорієм Даньком - головним тренером Національної збірної з боротьби, яке «Порадник» подав наприкінці листопада. Тоді торкалися питань спорту, здорового способу життя. Особливо детально обговорили можливий склад команди на Кубок світу у Белграді.



Днями відбулись контрольні сутички, які розставили все на місця. Саме про них йдеться у новому спілкуванні із Григорієм Володимировичем.



- Відбіркові змагання відбувалися зранку і завершилися ввечері. Таким чином, кожен спортсмен боровся у чотирьох сутичках. Довелось провести ще одну прикидку у вазі 74 кг, бо Адлан Батаєв не зможе брати участь. Його замінить достатньо досвідчений Денис Павлов.



Сьогодні маємо остаточний склад. Проте зазначу: нині час дуже мінливий, на екстрений випадок у нас є не лише другий склад команди, а навіть третій, тому готові до замін у будь-яку хвилину.



За два дні до виїзду протестуємо всіх членів команди, якщо хтось, не дай, Боже, захворіє, виставим другого номера.



- Чув, виникли тертя з фінансуванням…



- Справді, зараз у Міністерстві молоді та спорту складна ситуація, тому витрати на подорож до Белграда повернуть у новому бюджетному році. Це завдяки керівництву Асоціації вільної боротьби, президенту Юрію Копитку та віце-президенту Едуарду Прощуку та почесному президенту Петру Белзу та нашим постійним спонсорам ТМ ЛІМО.



Вони знають ціну безперевності занять спортом, то відшукали кошти на поїздку до Белграду. Борці можуть планомірно готуватись до Кубку світу. Буде оплачено і тестування спортсменів, для чого до нас у Конча-Заспу прибуде окрема медична бригада.



- Вашим оптимізмом проймаюсь і сам, скрізь би так злагоджено…



- Ділюсь без рожевих фарб, розповідаю, як є. Ось у понеділок отрималио нове екіпірування, якісні костюми від бренду «Jaco». Знаєте, це начебто не стосується спортивної підготовленості, але турбота про атлета завжди додає йоу стимулів до вдалого виступу. Пригадую з власного досвіду, як приємно відчувати за собою міцний тил – дер-жа-ву.



У нас все добре і збірна дружина борців налаштована по бойовому.



- Кого із команди хотілось би назвати персонально?



- Їх десять, не впевнений, що варто згадувати всіх. Давайте так, найлегший - 57 кг – Андрій Яценко. А Валерій Андрійцев виступатиме у вазі 97 кг. Хотілося б нагадати про Олександра Хоцянівського, не тому що він мій учень. Сашко – найсильніший, це не дивно, про нього говорить вага – 125 кг. Це серйозно.



Спілкувався Борис Бобришев

На знімку: збірна дружина.