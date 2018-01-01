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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 25 грудня 2020, 10:59

Знаю, чимало читачів чекало на обіцяне інтерв’ю з Григорієм Даньком - головним тренером Національної збірної з боротьби, адже щойно завершилися останні сутички Індивідуального Кубку світу у Белграді. Було цікаво і самому зустрітися з нашим знаним земляком і поздоровити Григорія Володимировича з успішним виступом дружини борців. Усього у змаганнях брали участь команди з 48 країн. Чоловіча збірна України у командному заліку пробилася на шостий щабель. Це успіх, який нашу збірну не перевідував уже давненько, то по праву можемо вважати, що це і особиста перемога головного тренера. Про це і хотів поговорити з Григорієм Даньком.



- Спасибі за високу оцінку моєї роботи, все ж наш успіх – результат злагодженої діяльності від керівництва Асоціації вільної боротьби України, тренерського складу до кожного борця, хто максимально викладався на кожному тренуванні.



Склад збірної досить сильний, зазначу, здатні виставити на борцівський килим другий і навіть третій ешелони підготовлених спортсменів.



- Чи задоволені виступами підопічних?



- Тренер буває вдоволеним лише у випадку повної перемоги. Спортсмени мали потенціал здобути більш вагомі відзнаки. Десь підвела техніка виконання борцівських прийомів, в іншому випадку не вистачило досвіду виступів на таких представницьких змаганнях, а бувало, просто підводило везіння.



Ну, а в цілому, що Бога гнівити, напередодні нового року борці зробили собі, своїм вболівальникам приємний подарунок.



- Нагадайте імена медалістів.



- Першим назвав би Андрія Яценка. Ось хто боровся до останніх секунд сутички. Боровся, між іншим, із сербським спортсменом, серб виступав вдома, а знаєте, як допомагають рідні стіни. То Андрію було вдвічі складніше, але переміг. Ми так дружно вболівали за нього. Молодець!



До речі, Асоціація вільної боротьби України висловлює подяку всім засобам масової інформації за щоденне оперативне висвітлення здобутків української збірної на Кубку світу в Сербії. Свою лепту в цю справу вносить і редакція „Порадника”, спасибі газеті.



Спортсмени та тренерський штаб працюють, щоб підтримувати імідж України, як спортивної держави і підтримка медіа грає важливу роль у популяризації спорту та здорового способу життя. Виходить, ми працюємо в одному руслі. Знаєте, як важливо отримувати підтримку з Вітчизни. Мене особисто, скажу прямо, зігрівали дружні відгуки моїх земляків з малої батьківщини. Facebook давав змогу підтримувати контакт з бахмачанами, спасибі всім, хто надихав своїм бадьорим словом.

Спілкувався Борис Бобришев