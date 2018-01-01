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Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: Вівторок, 19 січня 2021, 11:00

2 січня у місті Суми відбувся традиційний хокейний турнір, у якому приймали участь 4 команди, - ХК «Суми», ХК «Ромни», ХК «Білопілля», ХК «Нафтогаз» Охтирка.



Бахмацька п’ятірка, у складі якої Малишенко Олександр, Власенко Сергій, Шекера Віталій, Ігнатенко Юрій, Мицик Микола, традиційно грає за ХК «Ромни».



У 2018 році команда ХК «Ромни» стала чемпіоном Сумської області. 2019 рік – срібний призер, а в 2020 році – виборола бронзу чемпіонату Сумської області.



Першу гру хокейний клуб «Суми» переміг команду з Охтирки. Команда «Ромни» перемогла ХК «Білопілля». За третє місце команда «Білопілля» команду «Нафтогаз». За переш місце команда ХК «Ромни» поступилася сумчанам з рахунком 7:3.



10 січня розпочався чемпіонат Сумської області. У нашій підгрупі представлені такі команди: ХК «Суми 0,4», ХК «Ромни», ХК «Коровинці», ХК «Нафтогаз» Охтирка.



Команда «Ромни» впевнено обіграла команду «Суми 0,4» з рахунком 7:3, а команда ХК «Коровинці» перемогла ХК «Нафтогаз» з рахунком 3:0.



Наступний тур відбудеться 18-19 січня 2021 року.



Микола Мицик,

голова Бахмацької ФСТ «Колос»