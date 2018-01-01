Останні публікації
- Подарунки під ялинкою
- Розпочався хокейний сезон!
- Вирусы будут нипочем
- Шкільна освіта у Батурині на початку ХХ ст.
- Чернігівський рибоохоронний патруль знищив майже 30 км браконьєрських сіток
- Служба 101 інформує!
- Мирний протест у Бахмачі
- Cміттєвий колапс чи європейські технології обробки сміття?
- Нас більшає!
- Подарунки дітям
Останні коментарі
-
-
А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!
-
Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...
-
Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.
-
Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
Розпочався хокейний сезон!
- Деталі
- Категорія: Спортивна сторінка
- Опубліковано: Вівторок, 19 січня 2021, 11:00
2 січня у місті Суми відбувся традиційний хокейний турнір, у якому приймали участь 4 команди, - ХК «Суми», ХК «Ромни», ХК «Білопілля», ХК «Нафтогаз» Охтирка.
Бахмацька п’ятірка, у складі якої Малишенко Олександр, Власенко Сергій, Шекера Віталій, Ігнатенко Юрій, Мицик Микола, традиційно грає за ХК «Ромни».
У 2018 році команда ХК «Ромни» стала чемпіоном Сумської області. 2019 рік – срібний призер, а в 2020 році – виборола бронзу чемпіонату Сумської області.
Першу гру хокейний клуб «Суми» переміг команду з Охтирки. Команда «Ромни» перемогла ХК «Білопілля». За третє місце команда «Білопілля» команду «Нафтогаз». За переш місце команда ХК «Ромни» поступилася сумчанам з рахунком 7:3.
10 січня розпочався чемпіонат Сумської області. У нашій підгрупі представлені такі команди: ХК «Суми 0,4», ХК «Ромни», ХК «Коровинці», ХК «Нафтогаз» Охтирка.
Команда «Ромни» впевнено обіграла команду «Суми 0,4» з рахунком 7:3, а команда ХК «Коровинці» перемогла ХК «Нафтогаз» з рахунком 3:0.
Наступний тур відбудеться 18-19 січня 2021 року.
Микола Мицик,
голова Бахмацької ФСТ «Колос»
Детальніше...