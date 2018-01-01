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Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 22 січня 2021, 11:50

17 січня відбувся другий тур чемпіонату Сумської області з хокею.



Команда ХК «Ромни» приймала команду ХК «Нафтогаз» Охтирка.



Пропустивши першу шайбу, команда Ромнів відповіла трьома. По ходу зустрічі команда Охтирки «наступала на п’яти», але так і не змогла вийти вперед. Кінцевий рахунок 5:4 на користь команди ХК «Ромни».



Зустріч між командами ХК «Коровинці» та ХК «Суми 0,4» не відбулася за технічних причин.



Наступні зустрічі відбудуться в залежності від погодним умов.



Бажаєте ознайомитися більш детальніше з інформацією заходьте на сайт: http://sport.sumy.ua/

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18 січня до нас завітали гості з м. Борзна на товариську зустріч.



Гра видалася цікавою. Виграючи з рахунком 7:2, бахмацька команда примудрилася довести рахунок до 7:8. Але потім, забравшись з командним духом та завдяки нашому голкіперу, закінчили зустріч з переможним рахунком 10:9.



Команда ХК «Бахмач» вітає всіх бахмачан, особливо прихильників зимових видів спорту, зі святом Водохреща та бажає всім міцного здоров’я, благополуччя та родинного затишку!



Микола Мицик,

голова Бахмацького ФСТ «Колос»



Р.S. Запрошуємо дітей на стадіон на ковзанку!