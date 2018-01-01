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Насичений хокеєм тиждень
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- Категорія: Спортивна сторінка
- Опубліковано: П'ятниця, 29 січня 2021, 17:51
19 січня в Ромнах відбулася зустріч чемпіонату Сумської області з хокею між командами ХК «Ромни» та ХК «Суми 04».
Традиційно наша п’ятірочка допомагає роменчанам завойовувати перемоги. У цьому протистоянні наша команда перемогла з рахунком 11 : 7. Сім шайб закинули бахмачани.
Наступного дня, 20 січня, команда ХК «Бахмач» зіграла виїзну гру з ХК «Мена», де головою громади є наш земляк – Геннадій Примаков, який з радістю зустрічає своїх земляків. Не стала винятком і ця зустріч.
Результат зустрічі 8:4 на користь бахмачан.
У четвер, 21 січня, ХК «Коровинці» приймали ХК «Ромни».
В основний час гра закінчилася з рахунком 7:7. Овертайм теж не виявив переможця, але в булітах госодарі виявилися сильнішими. Ромни задовольнилися лише одним очком. З семи шайб шість закинули бахмачани.
Наступні зустрічі відбудуться в залежності від погодним умов.
Микола Мицик
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