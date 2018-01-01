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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 05 лютого 2021, 09:00

Перший старт цього року - зимовий. Погодні умови вимагають не простих якостей від учасників. Крім звичайної спортивної підготовки, потрібні ще й сміливість, рішучість, наполегливість, загартованість, щоб у зимову сніжну погоду вийти на змагання.



В останній день січня легендарний автодром «Чайка», у передмісті Києва, приймав всеукраїнські легкоатлетичні «Різдвяні перегони». Легкоатлети ДМК «Гармонія» та Батуринська ГЗ «18+» уже традиційно взяли участь у спортивному святі.



Відзначились ветерани (на 13,5 кілометра) Михайлов Борис та Пулінець Сергій, посівши перше і третє місце, відповідно у своїх вікових категоріях.



Крупська Ія взяла участь у скандинавській ходьбі на 4,5 кілометри. Своїми досягненнями порадувала молодь. Єременко Дмитро з Пісок на дистанції 4,5 кілометри виборов перше місце серед школярів.



Серед учнів молодших класів на 313 метрах відзначились пісків’янки Адріана Єременко - перше, Катя Бендяк - друге, Аня Зубко - третє місце.



Учасники змагань висловлюють вдячність директорові ПСП «Пісківське», депутату обласної ради В.П.Колоші за наданий комфортний транспорт для поїздки.



Сергій Бородач