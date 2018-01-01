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А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!
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Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...
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Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.
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Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
Змагаємося!
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- Категорія: Спортивна сторінка
- Опубліковано: П'ятниця, 05 лютого 2021, 09:00
Перший старт цього року - зимовий. Погодні умови вимагають не простих якостей від учасників. Крім звичайної спортивної підготовки, потрібні ще й сміливість, рішучість, наполегливість, загартованість, щоб у зимову сніжну погоду вийти на змагання.
В останній день січня легендарний автодром «Чайка», у передмісті Києва, приймав всеукраїнські легкоатлетичні «Різдвяні перегони». Легкоатлети ДМК «Гармонія» та Батуринська ГЗ «18+» уже традиційно взяли участь у спортивному святі.
Відзначились ветерани (на 13,5 кілометра) Михайлов Борис та Пулінець Сергій, посівши перше і третє місце, відповідно у своїх вікових категоріях.
Крупська Ія взяла участь у скандинавській ходьбі на 4,5 кілометри. Своїми досягненнями порадувала молодь. Єременко Дмитро з Пісок на дистанції 4,5 кілометри виборов перше місце серед школярів.
Серед учнів молодших класів на 313 метрах відзначились пісків’янки Адріана Єременко - перше, Катя Бендяк - друге, Аня Зубко - третє місце.
Учасники змагань висловлюють вдячність директорові ПСП «Пісківське», депутату обласної ради В.П.Колоші за наданий комфортний транспорт для поїздки.
Сергій Бородач
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