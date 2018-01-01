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31 лютого відбувся черговий тур чемпіонату Сумської області з хокею
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- Категорія: Спортивна сторінка
- Опубліковано: П'ятниця, 05 лютого 2021, 12:08
У Сумах ХК «Нафтогаз» Охтирка приймали ХК «Ромни». Виграючи з рахунком 3:0, команда ХК «Ромни» спромоглася пропустити лише дві шайби. Остаточний рахунок 3:2 на користь роменчан. Дві з трьох шайб, до речі, закинули бахмачани.
А напередодні команда ХК «Суми 04» перемогла команду ХК «Коровинці» з рахунком 7:3.
Лідером у групі на даний момент є ХК «Ромни».
Останній тур підгрупи відбудеться на цих вихідних. Для нашої команди залишилася останні гра з ХК «Коровинці» до виходу в плей-оф.
Микола Мицик,
голова Бахмацької ФСТ «Колос»
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