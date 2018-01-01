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Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 12 лютого 2021, 17:45

Минулий тиждень видався напрочуд плідним для наших ветеранів.



6 лютого в місті Борзна відбувся турнір з хокею, присвячений пам’яті Героїв АТО, де брали учать 4 команди - ХК «Борзна», ХК «Бахмач», ХК «Прилуки», ХК «Лохвиці».



Перша зустріч між командами ХК «Бахмач» та ХК «Прилуки» закінчилася перемогою бахмачан з рахунком 6:4. Відзначилися - дві шайби Юрія Ігнатенка і по одній забили Ігор Макаренко, Сергій Власенко, Олександр Малашенко та Микола Мицик.



У другій грі ХК «Борзна» перемогла ХК «Лохвиці» з рахунком 3:1.



За третє місце ХК «Лохвиця» грала з ХК «Прилуки», де перемогла з рахунком 4:1.



За перше місце між командами ХК «Борзна» та ХК «Бахмач» перемогли бахмачани з рахунком 4:2. Чудовий хек трик зробив Сергій Власенко та одну шайбу забив Микола Мицик.

Цю перемогу ми посвятили Івану Олександровичу Малашенку, якому цього дня виповнилося 70 років.



Команда вдячна Олексію Олександровичу Соболєву за спонсорську допомогу в придбанні воротарського шолома.

7 лютого в тій же м.Борзні розпочалися відбіркові ігри чемпіонату області з міні-футболу серед ветеранів U45+. До складу нашої групи входили команда Борзни, Куликівки та Бахмача.



Перша гра між господарями та бахмачанами закінчилася перемогою бахмачан з рахунком 6:4. Гол забив Ігор Лініченко та п’ять – Ярослав Бабіч.



У другій грі бахмачани поступилися куликівцям з рахунком 2:3. У нашій команді відзначилися Ярослав Бабіч та Сергій Власенко.



Остання гра між командами Борзни і Куликівки закінчилася з рахунком 7:3 на користь господарів. Натомість у фінальну частину вийшли борзнянці та бахмачани.

Микола Мицик,

голова Бахмацької ФСТ «Колос».

м.Бахмач-с.Борзна