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Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
Спортзалу в селі немає, а мотивація - є!
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- Категорія: Спортивна сторінка
- Опубліковано: П'ятниця, 26 лютого 2021, 08:17
Чемпіонат Коропської громади з волейболу. Перша ліга. Група «Б»
Короп ЗОШ – Григорівка (Бахмаччина) 0:2 (5 21 13 21)
Понорниця ЗОШ – Риботин 1:2 (21 19 11 21 16 18)
Короп ЗОШ – Риботин 2:0 (21 15 21 11)
Григорівка – Понорниця ЗОШ 2:0 (21 14 21 15)
Короп ЗОШ – Понорниця ЗОШ 2:0 (21 18 21 14)
Риботин – Григорівка 0:2 (8 21 13 21)
1. Григорівка – 9
2. Короп ЗОШ – 6
3. Риботин – 2
4. Понорниця – 1
Несподівано переможцем групи стала шкільна команда з маленького села Григорівка – діти 2005-07-го р.н. (84 учні в школі). Яких висот можна досягти, якщо з дітьми працює знаючий та фанатичний тренер! А таким є Олександр Терещенко!
Найбільша дивина, що в селі нема спортзалу. Тренуються влітку щоденно. Восени і взимку – одягнені тепло на вулиці. І мандрують за 25 км в Бахмач – щоб пограти в залі. Ця диво-команда навіть у Скадовськ їздила захищати спортивну честь сільської Чернігівщини! Кращі в команді Аліна Корнух та Світлана Приходько.
На другій позиції вихованки Миколи Грицая – коропчанки. Серед них виділялись Аня Лисюк та Настя Городиська.
Микола Олексійович зізнався, що рік без змагань – це дуже, дуже важко! Нема мотивації – як в минулому. І основну увагу наставник приділяв зміні – 5-6-му класу.
І участь в теперішньому турнірі – мов ковток свіжого повітря.
У фіналі зіграють Григорівка та Короп ЗОШ.
Володимир ЛУЧКО
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