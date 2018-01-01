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Попереду чемпіонат України!
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- Категорія: Спортивна сторінка
- Опубліковано: П'ятниця, 26 лютого 2021, 09:19
20 лютого завершився фінальний день чемпіонату Чернігівської області з боксу, який проходив на базі спорткомплексу «Хімік», м. Чернігів. У змаганнях взяло участь понад 160 спортсменів з різних куточків області. Три дні точилися бої, в яких боксери виборювали право стати чемпіономи та потрапити до складу збірної команди області. Цього року у команди СК «Бахмач-БОКС» ( тренер ХАЛАЧЕВ Атанас) був один із найпотужніших виступів:
ЧЕРНЮХ Артем - І місце
ТЕРТИШНИЙ Андрій - І місце
ХОПТА Артем - І місце
МИХАЙЛЕНКО Михайло - І місце
БАБИЧ Максим - ІІ місце
ЮРЕЧКО Ростислав - ІІ місце
ЖУЛА Вадим - ІІ місце.
Попереду чемпіонат України!
Вітаємо хлопців! Так тримати!
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