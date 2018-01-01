Company Logo

Меню сайту

Останні публікації

Гороскоп на сьогодні

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
свіжі новини

Останні коментарі

  • А мені, як пішоходу, набридли ваші маневри посеред вокзалу, а щоб не чекати триклятий переїзд, пропоную ...

    Детальніше...

     
  • А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!

    Детальніше...

     
  • Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...

    Детальніше...

     
  • Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.

    Детальніше...

     
  • Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...

    Детальніше...

Головна Категорії статей Спортивна сторінка Попереду чемпіонат України!

Попереду чемпіонат України!

  • Друк
Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Деталі
Категорія: Спортивна сторінка
Опубліковано: П'ятниця, 26 лютого 2021, 09:19

20 лютого завершився фінальний день чемпіонату Чернігівської області з боксу, який проходив на базі спорткомплексу «Хімік», м. Чернігів. У змаганнях взяло участь понад 160 спортсменів з різних куточків області. Три дні точилися бої, в яких боксери виборювали право стати чемпіономи та потрапити до складу збірної команди області. Цього року у команди СК «Бахмач-БОКС» ( тренер ХАЛАЧЕВ Атанас) був один із найпотужніших виступів:


ЧЕРНЮХ Артем - І місце
ТЕРТИШНИЙ Андрій - І місце
ХОПТА Артем - І місце
МИХАЙЛЕНКО Михайло - І місце
БАБИЧ Максим - ІІ місце
ЮРЕЧКО Ростислав - ІІ місце
ЖУЛА Вадим - ІІ місце.


Попереду чемпіонат України!


Вітаємо хлопців! Так тримати!

Пошук по сайту




© 2007-2018 Бахмацька газета "Порадник"
При повному чи частковому використанні інформації, розміщеної на веб-сайті, посилання на poradnik.org.ua обов'язкове