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Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 26 лютого 2021, 09:19

20 лютого завершився фінальний день чемпіонату Чернігівської області з боксу, який проходив на базі спорткомплексу «Хімік», м. Чернігів. У змаганнях взяло участь понад 160 спортсменів з різних куточків області. Три дні точилися бої, в яких боксери виборювали право стати чемпіономи та потрапити до складу збірної команди області. Цього року у команди СК «Бахмач-БОКС» ( тренер ХАЛАЧЕВ Атанас) був один із найпотужніших виступів:



ЧЕРНЮХ Артем - І місце

ТЕРТИШНИЙ Андрій - І місце

ХОПТА Артем - І місце

МИХАЙЛЕНКО Михайло - І місце

БАБИЧ Максим - ІІ місце

ЮРЕЧКО Ростислав - ІІ місце

ЖУЛА Вадим - ІІ місце.



Попереду чемпіонат України!



Вітаємо хлопців! Так тримати!