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- Категорія: Спортивна сторінка
- Опубліковано: П'ятниця, 26 лютого 2021, 10:20
20 лютого в місті Борзна відбувся обласний турнір з міні-футболу серед ветеранів (50 років +) «Честь і Слава».
У турнірі брали участь команди з міст Борзна, Бахмач, Прилуки та Ніжин.
Турнір проходив по коловій системі.
У першій грі Борзна – Прилуки, рахунок 2:2.
У другій грі Ніжин – Бахмач, рахунок 2:1.
Третя гра Борзна – Бахмач, рахунок 1:1.
Четверта гра Ніжин – Прилуки, рахунок 2:1.
П’ята гра Борзна – Ніжин, рахунок 2:3.
В останній грі, програючи 0:2, за декілька хвилин наша команда зрівняла рахунок, а завдяки фантастичному гольовому пасу Олександра Каземіра наша команда зуміла вибороти бронзові нагороди.
Склад команди:
Анатолій Бондар, 1966 р. н.
Леонід Косівцов, 1964 р. н.
Сергій Цикловський, 1967 р. н.
Валентин Бойко, 1965 р. н.
Сергій Живодір, 1970 р. н.
Олександр Каземір, 1971 р. н.
Віктор Федченко, 1960 р. н.
Борис Мицик, 1960 р. н.
Микола Мицик, 1970 р. н.
Вітаємо наших хлопців з перемогою, бажаємо здоров’я і довголіття.
Микола Мицик,
голова Бахмацької ФСТ «Колос»
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