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Головна Категорії статей Спортивна сторінка Кубок з міні-футболу пам`яті Ігоря Куліша

Кубок з міні-футболу пам`яті Ігоря Куліша

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Категорія: Спортивна сторінка
Опубліковано: П'ятниця, 12 березня 2021, 14:51

6 березня 2021 р. у місті Конотоп проходив Кубок з міні-футболу, присвячений пам’яті тренера з футболу Ігоря КУЛІША.


У цьому поважному турнірі брали участь:


Команда «Ветерани» з м.Бахмач і три місцевих команди.


У запеклій боротьбі «Ветерани» перемогли команду з міста Конотопа у вирішальному двобої з рахунком 4-2 і зайняли перше місце.


Микола МИЦИК,
голова Бахмацького ФСТ «КОЛОС»

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