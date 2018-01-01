Останні публікації
- Вічна шана кобзареві
- 5 березня відбулось пленарне засідання сьомої сесії Бахмацької міської ради восьмого скликання
- Кубок з міні-футболу пам`яті Ігоря Куліша
- «Учитель року – 2021»
- «Жінка – весна, радість, любов»
- Дошка Пошани "Порадника"
- Забуті промисли
- «Струни серця»
- В Україні посилена відповідальність за порушення законодавства у сфері пожежної безпеки
- Кошти повернуться!
Останні коментарі
-
-
А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!
-
Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...
-
Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.
-
Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
Кубок з міні-футболу пам`яті Ігоря Куліша
- Деталі
- Категорія: Спортивна сторінка
- Опубліковано: П'ятниця, 12 березня 2021, 14:51
6 березня 2021 р. у місті Конотоп проходив Кубок з міні-футболу, присвячений пам’яті тренера з футболу Ігоря КУЛІША.
У цьому поважному турнірі брали участь:
Команда «Ветерани» з м.Бахмач і три місцевих команди.
У запеклій боротьбі «Ветерани» перемогли команду з міста Конотопа у вирішальному двобої з рахунком 4-2 і зайняли перше місце.
Микола МИЦИК,
голова Бахмацького ФСТ «КОЛОС»
Детальніше...