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Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 12 березня 2021, 14:51

6 березня 2021 р. у місті Конотоп проходив Кубок з міні-футболу, присвячений пам’яті тренера з футболу Ігоря КУЛІША.



У цьому поважному турнірі брали участь:



Команда «Ветерани» з м.Бахмач і три місцевих команди.



У запеклій боротьбі «Ветерани» перемогли команду з міста Конотопа у вирішальному двобої з рахунком 4-2 і зайняли перше місце.



Микола МИЦИК,

голова Бахмацького ФСТ «КОЛОС»