Company Logo

Меню сайту

Останні публікації

Гороскоп на сьогодні

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
свіжі новини

Останні коментарі

  • А мені, як пішоходу, набридли ваші маневри посеред вокзалу, а щоб не чекати триклятий переїзд, пропоную ...

    Детальніше...

     
  • А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!

    Детальніше...

     
  • Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...

    Детальніше...

     
  • Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.

    Детальніше...

     
  • Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...

    Детальніше...

Головна Категорії статей Спортивна сторінка Змагання з волейболу серед дівчат

Змагання з волейболу серед дівчат

  • Друк
Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Деталі
Категорія: Спортивна сторінка
Опубліковано: П'ятниця, 19 березня 2021, 18:20

серед закладів загальної середньої освіти Бахмацької територіальної громади відбулися 13 березня. У змаганнях взяли участь 9 команд. У підсумку змагань перше місце посіла команда дівчат Курінського ЗЗСО (тренер – Микола Рудько), другим призером стала команда Бахмацького ЗЗСО № 5 (тренер – Ігор Татаренко), третє призове місце завоювала команда Бахмацького ЗЗСО № 1 (тренер – Юрій Соломський).


Вітаємо переможців турніру, бажаємо успіхів у навчанні та подальших спортивних здобутків!


Світлана Діденко,
провідний спеціаліст відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Бахмацької міської ради

Пошук по сайту




© 2007-2018 Бахмацька газета "Порадник"
При повному чи частковому використанні інформації, розміщеної на веб-сайті, посилання на poradnik.org.ua обов'язкове