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Змагання з волейболу серед дівчат
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- Категорія: Спортивна сторінка
- Опубліковано: П'ятниця, 19 березня 2021, 18:20
серед закладів загальної середньої освіти Бахмацької територіальної громади відбулися 13 березня. У змаганнях взяли участь 9 команд. У підсумку змагань перше місце посіла команда дівчат Курінського ЗЗСО (тренер – Микола Рудько), другим призером стала команда Бахмацького ЗЗСО № 5 (тренер – Ігор Татаренко), третє призове місце завоювала команда Бахмацького ЗЗСО № 1 (тренер – Юрій Соломський).
Вітаємо переможців турніру, бажаємо успіхів у навчанні та подальших спортивних здобутків!
Світлана Діденко,
провідний спеціаліст відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Бахмацької міської ради
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