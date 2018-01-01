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Змагалися волейболісти

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Категорія: Спортивна сторінка
Опубліковано: П'ятниця, 19 березня 2021, 18:50

14 березня 2021р відбувся 1 тур Чемпіонату області з волейболу серед чоловіків, який пройшов в смт. Варва, без глядачів.


Наша команда ВК «Бахмач» зіграла проти ВК «ГОЛДПАК» м.Ічня. Початок гри пішов не нашу користь, чи може, придивлялися до суперників, тому програли 19:25. У наступних партіях оговталися і довели, що ми сильніші за суперників : 25-17, 25-23, 26-24.


Вітаю ВК «Бахмач» м. Бахмач з перемогою над ВК «ГОЛДПАК» м. Ічня з рахунком 3:1.


Хлопці так тримати!


Сергей Ступак,
КУ «Спорт для всіх» Бахмацької міської ради

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