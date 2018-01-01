Останні публікації
- Бахмаччина - в помаранчевій зоні
- Проводжали зиму гімназисти
- «Розум-фест» об’єднує молодих і талановитих!
- «Швидка допомога» змінила адресу!
- ДМК «Гармонія»: від турніру з баскетболу до чемпіонату України
- Змагалися волейболісти
- Змагання з волейболу серед дівчат
- Шевченко і Бахмаччина
- Пожежна безпека у місцях торгівлі паливом
- Вічна шана Кобзареві
Останні коментарі
-
-
А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!
-
Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...
-
Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.
-
Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
Змагалися волейболісти
- Деталі
- Категорія: Спортивна сторінка
- Опубліковано: П'ятниця, 19 березня 2021, 18:50
14 березня 2021р відбувся 1 тур Чемпіонату області з волейболу серед чоловіків, який пройшов в смт. Варва, без глядачів.
Наша команда ВК «Бахмач» зіграла проти ВК «ГОЛДПАК» м.Ічня. Початок гри пішов не нашу користь, чи може, придивлялися до суперників, тому програли 19:25. У наступних партіях оговталися і довели, що ми сильніші за суперників : 25-17, 25-23, 26-24.
Вітаю ВК «Бахмач» м. Бахмач з перемогою над ВК «ГОЛДПАК» м. Ічня з рахунком 3:1.
Хлопці так тримати!
Сергей Ступак,
КУ «Спорт для всіх» Бахмацької міської ради
Детальніше...