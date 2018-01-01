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Головна Категорії статей Спортивна сторінка ДМК «Гармонія»: від турніру з баскетболу до чемпіонату України

ДМК «Гармонія»: від турніру з баскетболу до чемпіонату України

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Категорія: Спортивна сторінка
Опубліковано: П'ятниця, 19 березня 2021, 19:22

26 -28 лютого спортсмени ДМК «Гармонія» виступили в Києві на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків.


Відзначився Єременко Дмитро (с.Піскі) - восьме місце в бігу на 1500 метрів з перешкодами.
* * *
А 6 березня в с. Червоний Плугатар Талалаївського району відбувся турнір з баскетболу, присвячений 8 Березня.


До речі, дівчата цієї школи в недавньому минулому чемпіонки області з баскетболу.


Обидві команди ДМК «Гармонія», в основному школярі Пісківської середньої школи, виграли у своїх однолітків.


Команда дівчат «Пісківські дівчата» - перше місце, кращий гравець турніру - Бендяк Катерина (с. Піски).


Команда юнаків «Еліта» - перше місце, кращий гравець турніру - Тчанніков Володимир (м Бахмач).


Обидві події відбулися завдяки підтримці депутата обласної ради Валерія Колоші. Окрема подяка члену ДМК «Гармонія» Плигуну Геннадію, що забезпечив усі три команди ігровою формою.


Сергій Пулинець

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